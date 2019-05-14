2019/05/14 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بــ لسان وخط وتوقيع "صدام حسين" .. انهاء حقبة المجادلات .. إيران ترفع السرية عن "الرسائل" المتبادلة بين رفسنجاني و"صدام" .. !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بــ لسان وخط وتوقيع "صدام حسين" .. انهاء حقبة المجادلات .. إيران ترفع السرية عن "الرسائل" المتبادلة بين رفسنجاني و"صدام" .. !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).