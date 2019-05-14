مصادر : اتفاق بين الفتح وسائرون على اعادة ترشيح قاسم الاعرجي لوزارة الداخلية .

2019/05/14 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت مصادر مطلعة في مباحثات الكتل السياسية عن توافق في الرؤى بين كتلتي الفتح وسائرون لاعادة اسناد منصب وزير الداخلية لقاسم الاعرجي الذي شغل المنصب في حكومة العبادي.

وقالت المصادر ان الكتلتين اتفقتا اتفاقاً مبدئياً على تجديد الثقة للاعرجي في تولي المنصب ومن المؤمل ان يتم طرح اسمه ف...

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