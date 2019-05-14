2019/05/14 | 14:40

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شاهد: مسربة لقميص برشلونة الأساسي في الموسم المقبل

متابعة/ خطوة برس

نشرت صحف إسبانيا صورة مسربة لقميص نادي برشلونة الإسباني الأساسي في الموسم المقبل، حيث ظهر باللونين الأحمر والأزرق المعتادين، لكن دون خطوط طولية أو عرضية.

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وسخر متابعون من القميص، حيث قال مغرد: ”إنه تأثير إيفان راكيتيتش“، في إشارة لاقترابه من قميص منتخب كرواتيا؛ بسبب مربعاته الشهيرة.

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