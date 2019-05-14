الاسايش في اربيل تصدر توضيحا بشأن اختطاف فتاة عربية ومعها 20 الف دولار

2019/05/14 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية الامن الاسايش في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ما يتم تداوله من انباء بشأن اختطاف فتاة من القومية العربية بمركز المحافظة، مبينة ان الذي حدث مجرد مشكلة اجتماعية وتمت احالة الملف الى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة.

واعلن مصدر في مديرية الاسايش في اربيل ان تلك الانباء التي تتحدث عن اختطاف فتاة من القومية العربية تُدعى (نور ناجح محمود) تبلغ من العمر 13 عاما لا صحة لها، ولكن ما حدث مجرد مشكلة اجتماعية.

واوضح المصدر ان تلك الفتاة كانت تواجه مشكلة اجتماعية لتفر من المنزل مصطحبة معها مبلغا قدره 20 الف دولار امريكي.

وتابع المصدر غير المخول بالتصريح ان المديرية فتحت تحقيقا لهذا الملف وتبين ان المشكلة اجتماعية لتتم إحالة الملف الى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة.

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