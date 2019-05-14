التربية تعتزم بناء 3000 مدرسة موزعة على محافظات البلاد وتوفر قطع الاراضي لها

وأكدت وزارة التربية، ان "العراق يعاني منذ سنوات الحصار من التراجع في مؤسساته العلمية والتربوية، فضلاً عن تأثيرات الحروب واحتلال داعش الإرهابي للمحافظات العراقية، مما خلف دماراً وخراباً كبيراً في هذا المجال الحيوي الذي يحتاج الى تكاتف الجميع بغية خلق مناخ دراسي يليق بأبنائنا الطلبة الاعزاء".
ويعاني العراق من نقص كبير في عدد الابنية المدرسية، حيث تم تهديم عدد كبير من المدارس في عموم العراق بين الاعوام (2010 - 2013) بغية اعادة بناءها الا انها لا تزال مهدمة ولم يتم اعادة بناءها بحجة نقص الاموال اللازمة لها، ما ادى الى اختناقات كبيرة في المدارس من خلال وجود اكثر من 60 طالب في الصف ببعض المدارس، كما تعاني الابنية المدرسية من نقص شديد في مستلزمات الدراسة حيث تعاني بعض المدارس من عدم وجود مقاعد للطلبة والتي يضطر التلاميذ الى الجلوس على الارض، بالاضافة الى اجهزة التدفئة والتبريد وعدم وجود حمامات نظيفة تليق بالمؤسسة التربوية.
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