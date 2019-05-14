التربية تعتزم بناء 3000 مدرسة موزعة على محافظات البلاد وتوفر قطع الاراضي لها

2019/05/14 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية عزمها بناء 3000 مدرسة موزعة على مختلف مديرياتها في المحافظات، الغرض منها هو فك حالة الازدواج في الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منه أغلب مدارس البلاد، مبينة ان الوزارة تنتظر التخصيص المالي لأطلاق هذا المشروع.وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، أن "هناك لجنة فنية في المديرية العامة للتخطيط التربوي في الوزارة تتولى متابعة هذا الملف الذي يشمل بناء تلك المدارس ذات السعات المختلفة، حيث تم توزيع اعدادها على المديريات العامة للتربية في كافة المحافظات وحسب الكثافة السكانية لها"، مردفاً بانهُ "تم تهيئة نحو 1615 قطعة أرض لها ولازال العمل جاري لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة لبقية الأراضي المخصصة لتلك المدارس".

وأكدت وزارة التربية، ان "العراق يعاني منذ سنوات الحصار من التراجع في مؤسساته العلمية والتربوية، فضلاً عن تأثيرات الحروب واحتلال داعش الإرهابي للمحافظات العراقية، مما خلف دماراً وخراباً كبيراً في هذا المجال الحيوي الذي يحتاج الى تكاتف الجميع بغية خلق مناخ دراسي يليق بأبنائنا الطلبة الاعزاء".

ويعاني العراق من نقص كبير في عدد الابنية المدرسية، حيث تم تهديم عدد كبير من المدارس في عموم العراق بين الاعوام (2010 - 2013) بغية اعادة بناءها الا انها لا تزال مهدمة ولم يتم اعادة بناءها بحجة نقص الاموال اللازمة لها، ما ادى الى اختناقات كبيرة في المدارس من خلال وجود اكثر من 60 طالب في الصف ببعض المدارس، كما تعاني الابنية المدرسية من نقص شديد في مستلزمات الدراسة حيث تعاني بعض المدارس من عدم وجود مقاعد للطلبة والتي يضطر التلاميذ الى الجلوس على الارض، بالاضافة الى اجهزة التدفئة والتبريد وعدم وجود حمامات نظيفة تليق بالمؤسسة التربوية.

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