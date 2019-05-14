بالصور.. حجز عشرات الدراجات النارية في كربلاء

2019/05/14 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور كربلاء، الثلاثاء، عن استمرار حملتها بحجز الدراجات النارية التي يخالف اصحابها القانون.وقال مدير اعلام مرور كربلاء النقيب رياض الحمداني في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "مديريتنا مستمرة بالحملة التي اطلقتها قبل ايام والتي هدفها فرض القانون في الشارع من خلال محاسبة السائقين المخالفين لقواعد السير".

واضاف الحمداني، ان "رجال المرور وبالتعاون مع قوات الشرطة المحلية قامت بحجز اكثر من 50 دراجة نارية خلال اليومين الماضيين"، مشيراً الى، ان "العدد في ساحة الحجز تجاوز الـ 1200 دراجة نارية".

واوضح الحمداني، ان "الحملة لا تستهدف جميع سائقي الدراجات النارية، بل تستهدف الدراجات النارية الغير مسجلة والتي لا يحمل اصحابها الاوراق الثبوتية، وكذلك يتم حجز الدراجات التي يقوم اصحابها بالحركات البهلوانية، والدراجات التي لا تحتوي على مصابيح، وكذلك ذات الاصوات العالية التي تزعج المواطنين".

واكد مدير اعلام مرور كربلاء، "استمرار هذه الحملة"، داعياً الشباب الى "الالتزام بقواعد السير واشارة المرور".

كرار الاسدي - كربلاء

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