الاتحادية ترد دعوى ضد شرعية انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية

2019/05/14 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ردت المحكمة الأتحادية العليا، الثلاثاء، الدعوى التي أقامها كل من (صباح الكناني،سمير الموسوي، حسين العميدي، طالب فيصل، اياد نجف، خليل ياسين، خالد كبيان، مشتاق حميد) ضد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في 2019/2/16.وقال مدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية نعيم البدري في بيان تلقت / المعلومة/ […]

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