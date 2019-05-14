طهران: الإعدام لـ

2019/05/14 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القاضي العدلي في إقليم هرمزغان جنوب إيران، عن إصدار حكم نهائي بالإعدام، بحق قائد عصابة لتهريب المخدرات يلقب بـ"تمساح الخليج".وقال محمد صادق أكبري، أنه تم الحكم على 17 آخرين من العصابة بالسجن لمدة 472 سنة، ودفع غرامة نقدية مقدارها 23 مليار ريال إيراني.

ونجحت العصابة بتهريب أكثر من 400 طن من المخدرات إلى إيران خلال العامين الماضيين.

وامتد نشاط هذه العصابة الدولية على مدى العامين الماضيين من باكستان إلى أفغانستان إلى إيران، حيث كانت تعمل على تهريب المخدرات إلى محافظات جنوب إيران والعاصمة طهران، امتدادا إلى إقليم أذربيجان شمال غرب إيران.

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