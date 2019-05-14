بالصور.. اعتقال عدد من اصحاب المولدات ممن لم يلتزموا بالتسعيرة الحكومية

2019/05/14 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صفحة "شعلة الصدرين"، في الفيسبوك، ان" شرطة العاصمة بغداد اعتقلت أصحاب المولدات "السحب"، في منطقة الشعلة ممن لم يلتزموا بالتسعيرة في شهر رمضان المبارك والمقدرة بـ (٧،٠٠٠) للأمبير الواحد وتلزمهم بكتاب يتعهدون بعدم رفع الأسعار".يشار الى ان حكومة بغداد وضعت في وقت سابق من الاسبوع الماضي تسعيرة خاصة بشهر رمضان والبالغة 7 الاف دينار للأمبير والزمت الجميع اصحاب المولدات بمراعاتها.انتهى..م.رالصور..

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