الرياض تقر: الضربات استهدفت محطتي ضخ لخط انابيب نفط

2019/05/14 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الفالح في بيان، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" تم استهداف محطتي الضخ البترولي التابعتين لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ متعددة"، مبيناً أن" الهجوم استهدف بالدرجة الاولى امدادات النفط للعالم".وأوضح أن" الهجوم على المحطتين كان بطائرات درون مفخخة".انتهى..م.ر

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