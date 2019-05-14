2019/05/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، محمد كامل ابو الهيل، اليوم الثلاثاء، عن قيام الجانب الكويتي بحفر آبار النفط داخل الحدود العراقية عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الطاقة النيابية: آبار نفط كويتية داخل الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الطاقة النيابية: آبار نفط كويتية داخل الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).