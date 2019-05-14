تخصيص 60 مليون لمكافحة الحشرات وقراران مهمان في هذه المحافظة

2019/05/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

أعلنت حكومة واسط المحلية، عن تصويت مجلس المحافظة على قرارات مهمة تخدم المواطنين وتحسين والقع الاقتصادي.

وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقت "العهد نيوز"

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