2019/05/14 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الزراعة : استعدادها لإتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة حشرة الجراد القادمة من الكويت

14/05/2019 14:36:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الزراعة ، الثلاثاء، عن استعدادها لإتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة تحركات حشرة الجراد القادمة من الكويت.

وذكر تصريح للمتحدث باسم الوزارة حميد النايف نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الوزارة تترقب تحركات الجراد الذي دخل الكويت في وقت سابق"، مبينا ان "الجراد سيستهدف في حال دخوله مناطق زراعة الشعير والحنطة".

وأضاف النايف أن "الوزارة اعدت كافة المبيدات الخاصة بمكافحة الجراد في حال دخوله للاراضي العراقية"، مرجحا "عدم دخوله للاراضي العراقية باعتبار ان تحركاته ستكون بطيئة وان الكويت ستقوم بالقضاء عليه قبل وصوله للاراضي العراقية".

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