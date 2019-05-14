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الاتحاد الوطني يؤكد التزامه بالاتفاقيتين السياسية والإدارية مع الحزب الديمقراطي


الاتحاد الوطني يؤكد التزامه بالاتفاقيتين السياسية والإدارية مع الحزب الديمقراطي
2019/05/14 | 14:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برئاسة كوسرت رسول

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