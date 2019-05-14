ملاحظات خاصة عن تفجير الناقلات في الخليج !

2019/05/14 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… عملية تخريب سفن شحن النفط قبالة المياه الأقليمية الإماراتية وفي المنطقة المسماة ” المياه الأقتصادية للإمارات ” خضعت تلك المنطقة اولاً لمراقبة مشددة ومكثّفة حتى او الى أن تزامن تواجد السفن المطلوبة ! حيث كان يراد تواجد سفينتين سعوديتين وثالثة اماراتية واخرى لا تتبع جنسيتها لأيّ من الدول الكبرى , […]

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