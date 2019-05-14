مركز بحثي يرصد سيناريوهات الأيام الأخيرة لحكم الملالي قبل السقوط

2019/05/14 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران..إلى أين؟..حتى سنوات قليلة مضت كان يمكن الرد على السؤال السابق بأكثر من إجابة، وجميعها ستكون «إجابات نموذجية»، غير أن ما شهدته جمهورية الملالي في الأشهر القليلة الماضية، يؤكد أن الفشل والانهيار والسقوط هو الطريق الوحيد الذي تسلكه قاطرة النظام الإيراني.

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