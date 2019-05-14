5 ملفات هامة على رأس أولويات عبد المهدي خلال زيارته لتركيا .. غدا

2019/05/14 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، غدا الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك.

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