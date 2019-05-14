2019/05/14 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت دراسة جديدة إلى أن الإكثار من شرب القهوة يرفع متوسط العمر المتوقع لأكثر من عامين، كما حددت العدد المثالي لأكواب القهوة يوميا.ونشرت مجلة طبية أوروبية دراسات مفادها أن كوبين من القهوة يوميا، يرفعان معدل العمر بنحو عامين، عن المعدل الطبيعي، وفقا لموقع “سي تي في”.وراجع الباحثون 40 دراسة سابقة تتعلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: شرب القهوة يطيل العمر.. وهذا عدد الأكواب “المثالي”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: شرب القهوة يطيل العمر.. وهذا عدد الأكواب “المثالي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).