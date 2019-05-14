2019/05/14 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | فتة الكباب + صرر الاوزي + زلابيا مع الشيف ايناس عاهد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2RDcfw3WYl0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | فتة الكباب + صرر الاوزي + زلابيا مع الشيف ايناس عاهد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | فتة الكباب + صرر الاوزي + زلابيا مع الشيف ايناس عاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).