2019/05/16 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 17 متهم من إدارة مول البشير بتهمة قتل المتظاهرين في النجف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 17 متهم من إدارة مول البشير بتهمة قتل المتظاهرين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).