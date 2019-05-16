ريال مدريد يعرض بيل على توتنهام

2019/05/16 | 14:51

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الصن : ريال مدريد عرض بيل على توتنهام من أجل الانتقال

إلى السبيرز على سبيل الإعارة في الموسم المقبل ، بيل رفض هذا

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