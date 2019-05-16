مكتب بدر في الانبار: الطيران الأمريكي يحلق في سماء المحافظة منذ ثلاثة أيام

2019/05/16 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..أكد مدير مكتب بدر في الانبار قصي الأنباري، الخميس، تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية في سماء المحافظة منذ ثلاثة أيام.وقال الانباري لـ /المعلومة/ إن “الطيران الحربي العسكري الأمريكي يحلق في سماء الانبار منذ ثلاثة أيام بشكل متواصل ومكثف ، وهذا امر غير مسبوق”.وأضاف، أن “القوات الامريكية لازالت متحصنة داخل القواعد العسكرية […]

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