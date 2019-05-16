2019/05/16 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / صحة نينوى: اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

16/05/2019 14:40:00 PM |

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اع / بغداد / ز .أ

اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، الخميس، عن اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في المحافظة.

وذكر بيان للدائرة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" شعبة الرقابة الصحية في بعشيقة وبالتعاون مع الأمن الوطني قامت بحملة تفتيشية من قبل لمتابعة المواد الغذائية في المحلات من حيث الصلاحية".

واضاف البيان انه" خلال الحملة تم العثور كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم اتلافها بمحاضر رسمية في منطقة الطمر الصحي وبلغ أصحابها بعدم التعامل مع المواد المنتهية الصلاحية وخلاف ذلك سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"

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