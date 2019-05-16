نائب عن سائرون يكشف عن القبض على 17 شخصاً بتهمة قتل متظاهري النجف

2019/05/16 | 14:51

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بغداد اليوم - النجف

أعلن النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي، الخميس، 16 أيار، 2019، القبض على 17 شخصاً بتهمة قتل متظ...





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