بالوثيقة .. صدور مذكرة

2019/05/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أعلنت محكمة التحقيق العامة لأسايش السليمانية، عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد.

وتشير مذكرة القبض التي صدرت في 14 أيار / مايو الجاري، إلى أن القرار جاء وفقاً لأحكام المادة 2 من قانون سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

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