2019/05/16 | 14:56

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القبض على منفذ تفجير المجموعة الثقافية بالموصل

بغداد/ خطوة برس

.أعلنت مديرية الأمن الاسايش في محافظة اربيل ، الخميس، عن إلقاء القبض على منفذ تفجير المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته “خطوة برس”، إنه “بعد حادثة التفجير الارهابي بالدراجة النارية في مدينة الموصل امام المجموعة الثقافية في اليوم المصادف 4/5/ 2019 وردتنا معلومات من مصادرنا عن المجرم الهارب المنفذ للعملية الارهابية لتشرع فرقنا بالبحث والتحري الدقيق”.

وأضافت، أن “الفرق تمكنت من القاء القبض على المجرم (احمد محمد مهيدي صالح) وبعد اجراء التحقيق معه اعترف بتنفيذه العملية وهو الان مودع بالسجن وفق المادة 4/أ ارهاب”.

ولفتت إلى، أن “التنسيق جار مع محاكم الحكومة الاتحادية المختصة لتسليمه واتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى بحقه”.

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