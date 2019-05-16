اسايش أربيل تعلن اعتقال منفذ تفجير الدراجة المفخخة بالمجموعة الثقافية بالموصل

2019/05/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية اسايش أربيل، اليوم الخميس، عن اعتقال منفذ تفجير الدراجة المفخخة بالمجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "العهد نيوز": "بعد

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