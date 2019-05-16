العامري والمالكي يبحثان ملف منصبي الدفاع والداخلية الشاغرين

2019/05/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، عن بحث الأخير مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي إكمال الكابينة الوزارية لحكومة

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