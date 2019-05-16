2019/05/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم قال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انه" خلافا لما تناقلته بعض القنوات الفضائية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أؤكد بأن زيارتي للرئاسات الثلاث قبل ايام كانت زيارة شخصية، ولم أكن احمل رسالة اليها من المرجعية العليا.واضاف الحكيم، انه" واما زيارتي للمراجع العظام فكانت زيارة رمضانية صرفة ولم تكن لها علاقة بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: زيارتي للرئاسات الثلاث لم تكن برسالة من المرجعية العليا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: زيارتي للرئاسات الثلاث لم تكن برسالة من المرجعية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).