اعتقال تاجر مخدرات في احد فنادق العاصمة بغداد

2019/05/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمفتشية، تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" العملية جاءت تنفيذاً لأمر قضائي صادر من قاضي تحقيق محكمة واسط لوجود حكمين غيابيين بحق المتهم بالسجن مدة 12 سنة لاتهامه بالإتجار بالمخدرات والتهريب".واضاف، انه" شكل المفتش العام لوزارة الداخلية مفرزة خاصة برئاسته لمتابعة قضية المتهم الذي يعمل مخلصاً في أحد المنافذ الحدودية لمحافظة واسط، حيث تمت مراقبة لمدة زادت عن الأسبوعين، تمكن من خلالها فريق العمل من جمع المعلومات الكافية عنه وعن تحركاته وأماكن تواجده والأعمال غير المشروعة التي يمتهنها".واوضح، انه" في ساعة الصفر قاد المفتش العام مفرزته ونفذ عملية القاء القبض على المتهم حال تواجده في أحد الفنادق المشهورة في العاصمة بغداد، وضبطت المفرزة العديد من المبارز الجرمية التي تدين المتهم وتمكن المحققون من التعرف على المتورطين معه في جرائمه التي حكم بموجبها غيابيا بـ 12 سنة". واشار الى انه" تم تسليم المطلوب الى جهة الطلب لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه".انتهى..م.ر

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