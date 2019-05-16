جدول رحلات الخطوط العراقية ليوم غد الجمعة

2019/05/16 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر اليكم وكالة النبأ للأخبار، يوم الخميس، جدولين منفصلين عن رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة 17 آيار 2019.ويتضمن الجدول مواعيد الرحلات المغادرة والقادمة على متن الخطوط الجوية العراقية لمختلف المحافظات وانحاء العالم، الى جانب جدول يضم الرحلات المخصصة للعمرة في الديار المقدسة.

وتأسست الخطوط الجوية العراقية عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية، وتعتبر أكبر خطوط للملاحة الجوية في العراق.



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