مسؤول : التسول في ذي قار ليس خاضعا للعصابات المنظمة

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شبكة اخبار الناصرية:
قال عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لشرطة ذي قار مبارك الاسماعيلي اليوم ، ان التسول في المحافظة لا يدار من قبل عصابات منظمة ، وانما هو ناجم عن عوز مادي او امراض نفسية .
وذكر الاسماعيلي لش
شبكة اخبار الناصرية:قال عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لشرطة ذي قار مبارك الاسماعيلي اليوم ، ان التسول في المحافظة لا يدار من قبل عصابات منظمة ، وانما هو ناجم عن عوز مادي او امراض نفسية .وذكر الاسماعيلي لشبكة اخبار الناصرية ، ان السلطات المحلية في المحافظة تحاول معالجة حالات التسول تلك بشمول المتسولين باعانات الحماية الاجتماعية لتامين مصدر رزق لهم .واضاف ، ان الامراض النفسية قد تدفع بالبعض الى النزول للشارع والتسول ، وهؤلاء بحاجة الى نقلهم الى الجهات الطبية المختصة لمعالجتهم .
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