مسؤول : التسول في ذي قار ليس خاضعا للعصابات المنظمة

2019/05/16 | 15:00

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شبكة اخبار الناصرية:

قال عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لشرطة ذي قار مبارك الاسماعيلي اليوم ، ان التسول في المحافظة لا يدار من قبل عصابات منظمة ، وانما هو ناجم عن عوز مادي او امراض نفسية .

وذكر الاسماعيلي لش

شبكة اخبار الناصرية:قال عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لشرطة ذي قار مبارك الاسماعيلي اليوم ، ان التسول في المحافظة لا يدار من قبل عصابات منظمة ، وانما هو ناجم عن عوز مادي او امراض نفسية .وذكر الاسماعيلي لشبكة اخبار الناصرية ، ان السلطات المحلية في المحافظة تحاول معالجة حالات التسول تلك بشمول المتسولين باعانات الحماية الاجتماعية لتامين مصدر رزق لهم .واضاف ، ان الامراض النفسية قد تدفع بالبعض الى النزول للشارع والتسول ، وهؤلاء بحاجة الى نقلهم الى الجهات الطبية المختصة لمعالجتهم .

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