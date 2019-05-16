المسماري: مخطط تركي لنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا

2019/05/16 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنغازي (ليبيا) – سلّطت معركة تحرير العاصمة الليبية، التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الضوء على حقيقة ميليشيات طرابلس

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