2019/05/16 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – اتهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار.ويأتي ذلك تزامنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجوم الحوثي على منشآت سعودية بأوامر إيرانية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجوم الحوثي على منشآت سعودية بأوامر إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).