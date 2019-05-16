الغضبان: تركيا طلبت زيادة شراء النفط الخام من العراق

2019/05/16 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، عن طلب تركيا لزيادة شراء النفط الخام من العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الغضبان القول" أن تركيا طلبت زيادة كميات النفط التي تشتريها من بغداد".وجاء ذلك بعدما قررت الإدارة الأمريكية وقف الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني..يتبع

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