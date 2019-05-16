ترامب ينفي وجود خلافات داخل إدارته بشأن التصعيد مع إيران

2019/05/16 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود خلافات بين أركان إدارته بشأن سياسته بالشرق الأوسط والتصعيد الأخير ضد إيران.ووصف في تغريدة تقاريرَ

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