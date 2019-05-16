ميلان يتخذ موقفًا صارمًا من عروض بيونتيك

2019/05/16 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اتخذ ميلان الإيطالي قرارًا نهائيًا، بعدم التفريط في مهاجمه البولندي، كريستوف بيونتيك، نظرًا لأهميته داخل الفريق.ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان يعتبر أن بيونتيك لا يمكن المساس به، ولن يدرس أي عروض يتلقاها اللاعب.وأضاف الموقع أن هناك أندية إنجليزية وإسبانية تتابع بيونتيك، إلا أن ميلان لا يهتم بالأمر، لأن قراره […]

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