2019/05/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية-اين]أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، ‏حكما بالسجن المؤبد على مدانة من الجنسية السورية بتهمة الإرهاب.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، اليوم، 16 أيار 2019، أن "المدانة اعترفت بدخولها بصورة غير شرعية الاراضي العراقية الى مدينة الموصل قادمة من الأراضي السورية".واضاف البيان، ان "المدانة سكنت في منطقة تلعفر مع زوجها الإرهابي الذي يحمل الجنسية الاذربيجانية والذي قتل على يد القوات الامنية".وأشار الى أن "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريم المدانة وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون ‏مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمدانة من الجنسية السورية بتهمة الارهاب) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤبد لمدانة من الجنسية السورية بتهمة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).