2019/05/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة النهج الوطني بالغاء عقد سيارات المتسوبيشي ، وعدم التهاون مع كل جهة اسهمت في الاحتيال والاستيلاء على المال العام ، كما حذرت من صفقة مشبوهة جديدة في عقد تجهيز وزارة الداخلية بسيارات “ميتسوبيشي” الذي تضمن فساداً مالياً بملايين الدولارات.وقال النائب مازن الفيلي في بيان صحفي ان “هناك معلومات شبه موثوقة تسربت سابقا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من صفقـة مشبوهة جديدة في عقد تجهيز سيارات المتسوبيشـي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من صفقـة مشبوهة جديدة في عقد تجهيز سيارات المتسوبيشـي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).