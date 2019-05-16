ما دلالة البثور المؤلمة ؟

2019/05/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في بعض الأحيان تكون البثور مصحوبة بآلام.



فعلى ما يدل ذلك؟للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور أوفه كيرشنر إن البثور المؤلمة تشير إلى الإصابة بالمرض الجلدي المعروف بـ”التهاب الغدد العرقية القيحي” (Hidradenitis suppurativa)، وهو مرض جلدي مزمن يصيب الغدد العرقية.وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن أعراض التهاب الغدد العرقية القيحي، تتمثل في ظهور عقد بحجم حبة البازلاء، وبثور، ورؤوس سوداء، ودُمل مع الشعور بالألم، كما ينفقع الدمل ويخرج منها قيح.



وتظهر هذه الشوائب في الإبطين والمنطقة الإربية، ومنطقة العانة، والمقعدة، وتحت الثدي لدى النساء.وأضاف كيرشنر أن لالتهاب الغدد العرقية القيحي أسباب عدة، فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الالتهاب إلى فرط التعرق، والسِمنة، والتدخين، والتوتر النفسي.



كما قد تتوغل البكتيريا داخل الجلد عبر الجروح الصغيرة مسببة الالتهاب.وفي الحالات البسيطة يمكن علاج التهاب الغدد العرقية القيحي بالكريمات المطهرة، في حين تعالج الحالات الشديدة بمضاد حيوي مثبط للالتهابات.



وقد يستلزم الأمر إزالة الدمل جراحياً.ومن المهم تفادي فقع البثور والدمل، لمنع تفاقم الالتهاب ونشأة الندوب.

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