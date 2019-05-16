النكبة وتصويب مفهوم «الكتلة التاريخية» العربية

2019/05/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي ذكرى النكبة 71 لهذا العام، محملة بالمعاني الروحية والكفاحية المقاومة للفلسطينيين أصحاب القضية العادلة كما إخوانهم العرب، وللعدو الصهيوني في بعض

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