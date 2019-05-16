المالية النيابية تطالب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد باسترداد الأموال المهربة

2019/05/16 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو اليوم الخميس، ان اللجنة لا علاقة لها باسترداد أموال العراق التي تم تهريبها بعد عام 2003، مشيرا الى أن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تم تشكيله من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهي الجهة المسؤولة عن البحث عن تلك الأموال وتحديد الشخصيات ...

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