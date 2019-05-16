ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

2019/05/16 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ارتفعت أسعار النفط، الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي طغت فيه مخاوف الإمدادات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية.وبحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 41 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع […]

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