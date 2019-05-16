الفتح: مشروع قانون اخراج القوات الامريكية يتضمن توطيد العلاقة مع الدول التي حاربت داعش معنا

2019/05/16 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الخميس، إنه تم إدراج مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، فيما اشار الى انه يتضمن توطيد العلاقات مع الدول التي حاربت داعش معنا.وقال محمود لـ/SNG/، إن “مجلس النواب سيدرس مشروع قانون إقامة العلاقات الدولية مع الدول التي قدمت ...

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