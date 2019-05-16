سفراء العراق …شبكة عنكبوتيه معقدة ؟!

2019/05/16 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي… لقد مثل نلف العلاقات الخارجية صورة العراق أمام دول العالم تحدياً جدياً للدولة طيلة 16 عام، وعلى الرغم من عودة العلاقات مع الدول الإقليمية والدولية، وكسر حالة الجمود في هذه العلاقات، الأمر الذي أثر بالسلب على صورة العراق ، وكان من الأسباب التي جعلته في آخر قائمة أسوء الدول من […]

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