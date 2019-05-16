العراق يعلن خطط طوارئ في حالة توقف واردات الغاز الإيراني

2019/05/16 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي يوم الخميس إن العراق يملك خطط طوارئ تحسبا لأي توقف في واردات الغاز الإيرانية لشبكة الكهرباء في البلاد، لكنه يأمل بعدم حدوث أي تعطل لها.وأضاف أن الاجتماع القادم الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لأوبك في السعودية سيقيم التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الحالية، وإن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة.وقال الغضبان للصحفيين في بغداد إن تركيا طلبت من العراق شراء المزيد من خامه.وأضاف أن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعي وطمأنها بأن حقول النفط في شمال وجنوب البلاد سالمة وآمنة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.

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