2019/05/16 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقيع عقد لزيادة إنتاج البنزين المحسن بمصفى كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقيع عقد لزيادة إنتاج البنزين المحسن بمصفى كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).