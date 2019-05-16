مسرحية (بطولة) في كلية الفنون ببابل

2019/05/16 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت صباح اليوم الخميس في قسم الفنون المسرحية بكلية الفنون الجميلة في بابل،مسرحية"بطولة" من اعداد واخراج الدكتور محمد حسين حبيب،وتمثيل طلبة المرحلة الرابعة وانتاج كلية الفنون.

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