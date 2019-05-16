التجارة تعلن تسويق 883 الف طن من محصول الحنطة

2019/05/16 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم الخميس، تسويق 883122 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 15 أيار الحالي

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