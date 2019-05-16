الدفاع النيابية تعتزم طرح قانون أخراج القوات الأمريكية بجلسة السبت المقبل

2019/05/16 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، طرح مشروع قانون أخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية خلال جلسة السبت المقبل إلى جانب فقرة مناقشة الاعتداءات الأمريكية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “جلسة يوم السبت المقبل سيتم خلالها مناقشة جميع الخروق التي قامت بها القوات الأمريكية القتالية […]

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